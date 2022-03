Drum „costisitor” spre Lună: Cât costă și ce presupune racheta gigantică fabricată de NASA Noua racheta gigantica fabricata de NASA este considerata un simbol. Un simbol care este insa insotit de o factura de 4,1 miliarde de dolari per lansare pentru primele patru misiuni din programul Artemis de explorare a Lunii, dupa cum a subliniat inspectorul general al agentiei spatiale americane, Paul Martin, in fata Congresului american, in aceasta luna. Inginerii de la NASA au de acum la dispozitie un interval de aproximativ doua saptamani pentru a realiza o serie de teste inaintea unei repetitii generale care va precede lansarea propriu-zisa. Pe 3 aprilie, membrii echipei care coordoneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

