- Catalin Drula, noul ministru al Transporturilor, a afirmat joi ca trei elemente sunt esentiale pentru realizarea programului de guvernare pe partea de transporturi: finantarea, capacitatea administrativa si prioritatile strategice. “Imi doresc, pentru asta o sa ma lupt, nu pot sa garantez acum, dar…

- Noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca isi propune ca in urmatorii zece ani in Romania sa se construiasca autostrazi si a vorbit despre o autostrada care sa uneasca sudul tarii de Moldova, dar si despre centurile Bucurestiului sau varianta de ocolire a litoralului. Citește…

- Cei 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres prevazuti in programul de guvernare a fi realizati in perioada 2021 - 2024 includ proiectele aflate in derulare si nu vor fi finalizati toti in patru ani, a afirmat, joi, noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, la preluarea mandatului.…

- Vom vedea de asemenea daca Drula este capabil sa finalizeze cele doua centuri ale Capitalei, care se afla in lucrari de mai bine de 12 luni si nu prea vedem mare lucru. De asemenea Drula care a fost initiatorul Asociatiei Pro Infrastructura se prezinta drept unul…

- ”Eliminarea taxei de pod de la Giurgiu este o prioritate si am reusit in negocierile cu celelalte partide ca ea sa fie asumata de toata Coalitia de guvernare”, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, in Parlament, dupa audierile din comisiile de specialitate…

- Nu sunt foarte incantat de modul in care au mers lucrurile cu licitatiile pentru achizitia de trenuri noi, organizate de Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), si voi face o evaluare, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Catalin Drula, in Parlament.…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a anuntat marti dimineata ca alianta il propune pe Catalin Drula pentru sefia Camerei Deputatilor, functie ravnita atat de Barna cat si de liderul PNL Ludovic Orban. Apropiat al taberei Barna din USR, Drula a mai fost propus de USR anul trecut pentru postul de Comisar…