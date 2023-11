Dronele israeliene au ucis zeci de luptători Hezbollah, în ciuda conflictului limitat. Gruparea libaneză face eforturi să își reducă pierderile Bilanțul actual, de 47 de morți, intr-un conflict atat de limitat, i-a șocat pe susținatorii gruparii, scrie Reuters, care noteaza ca televiziunea al-Manar a transmis zilnic funeralii ale luptatorilor cazuți, inmormantați cu onoruri militare, cu sicriele lor acoperite cu steagul galben și verde al gruparii.Zeci de luptatori Hezbollah au fost uciși in ultimele trei saptamani de confruntari la granița cu Israelul, iar gruparea libaneza face eforturi pentru a-și limita pierderile, pe masura ce se pregatește pentru posibilitatea unui conflict de lunga durata, au declarat trei surse familiare cu strategia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

