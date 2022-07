DROGURI, ALCOOL ȘI VITEZĂ – Șoferi din Baia Mare și Borșa depistați pozitiv la cocaină In primele 3 zile ale lunii iulie, polițiștii maramureșeni au desfașurat mai multe acțiuni de control pe linie de droguri, alcool și viteza. Au fost 26 de testari ale șoferilor pentru consum de droguri, respectiv 148 de testari pentru consum de alcool. In total au fost 340 de contravenții constatate, din care 155 pentru viteza, respectiv 5 pentru consum de alcool la volan. In cele trei zile ale acțiunii au fost reținute un numar de 60 de permise, cele mai multe, 28, fiind pentru depașirea vitezei legale, respectiv cinci pentru alcool. Infracțiuni rutiere total au fost 16 (droguri= 3, alcool= 11).… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne pregatim de temperaturi de peste 35 de zile timp de cateva zile in Maramureș, fiind de maine in vigoare și un cod portocaliu de canicula și discomfort termic. Acum maramureșenii o dau pe aerul condiționat ca sa se racoreasca, insa e un lucru periculos daca nu respecți anumite reguli. Și totuși, avand…

- Ieri, 19 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au identificat, in mai puțin de 3 ore, autorul unui accident cu victime, care a parasit locul faptei fara incuviințatea poliției. Evenimentul rutier a avut loc duminica, pe Drumul Național 1F, la km 48+430 de metri, in localitatea Zimbor. Un autoturism a…

- Polițiștii au avut azi-noapte o acțiune de depistare a șoferilor care nu respecta legea rutiera. In cadrul controlului, au gasit un barbat care conducea rupt de beat. O acțiune de depistare a persoanelor care conduc dupa ce consuma alcool sau droguri a avut loc azi-noapte. Polițiștii au oprit autoturisme…

- Duminica, 29 mai, polițiștii rutieri salajeni, in colaborare cu polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au acționat pe drumurile din județul Salaj, pentru combaterea excesului de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in intervalele orare 08:00-12:00 și 15:00-19:00, iar polițiști participanți…

- DrunkDrive Polițiștii rutieri maramureșeni reamintesc șoferilor faptul ca, consumul de bauturi alcoolice constituie un factor de risc asupra traficului rutier, influentand in mare masura producerea accidentelor, intrucat alcoolul reduce viteza de reactie si precizia miscarilor. De foarte multe ori,…

- Restricții de circulație pe strada Gheorghe Șincai, tronsonul cuprins intre strada Tineretului și strada Podul Viilor. Anunțul a fost facut de catre Primaria Baia Mare, care anunța participanții la trafic ca sambata 07.05.2022 și duminica 08.05.2022, in intervalul orar 07:00-15:00 va fi inchisa circulația…

- Nu mai este nimic anormal in ziua de azi sa prinzi șoferi gonind cu viteze foarte mari prin localitate. Polițiștii rutieri maramureșeni au avut ieri, 17 aprilie, de lucru cu vitezomanii de pe drumurile din județ. Astfel, in data de 17.04.2022, Serviciul Rutier Maramures a organizat o acțiune de amploare…

- Un incident aparut in ședința Comisiei de Sistematizare a Circulației din cadrul Primariei Baia Mare de zilele trecute a facut ca in acest moment mașinile de poliție sa nu mai poata parca in fața sediului Poliției Baia Mare. Asta inseamna ca Poliția Locala a ajuns in situația in care poate amenda Poliția…