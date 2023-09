Drogat la volan! Tânărul a fost depistat la Titu Un tanar de 20 de ani, din Titu, a fost depistat in trafic, miercuri, in timp ce conducea deși se afla sub influența substanțelor interzise. Acesta a fost descoperit de polițiști pe strada I.C. Visarion din localitate. Dupa ce a fost testat pentru depistarea consumului de droguri, tanarul a prezentat… Citeste articolul mai departe pe dbonline.ro…

Sursa articol si foto: dbonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere au depistat, pe o sosea din Sectorul 1, un sofer care a iesit pozitiv in urma testarii cu aparatul DrugTest la o substanta psihoactiva, potrivit Agerpres."Barbatul in varsta de 38 de ani a fost condus la sediul INML in vederea prelevarii de mostre biologice. Avand in vedere…

- La data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 19.30, angajații Biroului Rutier Ramnicu Valcea au depistat un tanar in varsta de 24 de ani, domiciliat in Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ostroveni din municipiu, sub influența substanțelor psihoactive. „Dupa verificarea cu aparatul…

- Polițiștii din Lugoj au mai depistat un șofer drogat la volan. „La data de 3 septembrie a.c., in jurul orei 14:30, polițiștii rutieri din Lugoj au oprit pentru control un barbat in varsta de 39 de ani ce conducea un autoturism pe DN 6. In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul…

- Un barbat, de 44 de ani, din comuna doljeana Robanești, a fost depistat beat și drogat la volan. Acesta nu avea nici permis de conducere. „Polițiști din cadrul Poliției Filiași au depistat ieri un barbat, de 44 de ani, din comuna Robanești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Racoțeanu,…

- La data de 18 august 2023, in jurul orei 15.15, polițiștii rutieri au identificat pe raza municipiului Focșani un tanar, in varsta de 23 de ani, care conducea un autoturism, fiind sub influența substanțelor psihoactive. In urma efectuarii unui test preliminar la o unitate medicala, a rezultat valoarea…

- Depistat in trafic, in timp ce conducea sub influența substanțelor cu caracter psihoactiv și avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Miercuri, 9 august a.c., la ora 00.43, pe D.N. 1 F in localitatea Badon, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- La data de 31 iulie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia, Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar si Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si prevenirea consumului de droguri sau…