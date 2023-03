Drive test. Mazda CX-5. Contra valului. Normalitatea în interpretare niponă In marea de mașini electrice, care au devenit niște gadgeturi pe roți, in care batalia se da in dimensiunea ecranelor sau a tehnologiilor avangardiste de la bord, Mazda a ales pentru CX-5 un strop de normalitate. CX-5 nu se lauda cu tehnologii de top, insa nici nu este lipsita de cele intalnite pe modele actuale. Noul CX-5 2022 este, de fapt, un facelift discret, interior și exterior, ce sare prea puțin in evidența. Ceea ce este bine, pentru ca designul avangardist, liniile futuriste nu sunt chiar pe gustul tuturor. Uneori parca te simți mai bine cand nu stai 15 minute sa cauți prin meniu de unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: osram Știi cat de importanta este iluminarea mașinii tale, mai ales cand condusul are loc pe timp de noapte sau in condiții de vizibilitate redusa. Daca iți dorești un far de incredere, de calitate și durabil, atunci trebuie sa afli totul despre avantajele unor becuri led auto și a tehnologiei…

- Ce inseamna literele de pe cutia de viteze automata. Daca ai trecut de la mașina manuala la cea automata, s-ar putea sa ai cateva semne de intrebare. Deși poate știi deja ca fiecare litera in parte inseamna in spate, in fața, sau in modul parcare, cum se traduc, de fapt, acestea și de la ce vin? Iata…

- BMW X5 se pregatește sa primeasca un facelift. Prototipurile au fost surprinse de mai multe ori in teste și, pana la debutul oficial, avem acum ocazia sa urmarim primul teaser video cu varianta imbunatațita a SUV-ului din Munchen. Clipul, publicat de constructorul german pe Twitter, da de ințeles ca…

- Miercuri, 25 ianuarie, viceprimarul Cosmin Tabara (PNL) a depus o plangere la poliție dupa ce a descoperit ca mașina sa a fost vandalizata de persoane necunoscute care au scris mesajul „FARA RESPECT”. Ruben Lațcau (USR) „condamna ferm” gestul și crede ca de vina este fostul primar Nicolae Robu.

- Cu IX, BMW s-a rupt de trecutul marcii, fiind primul model al constructorului bavarez special gandit și proiectat ca automobil electric. Noul BMW IX utilizeaza cele mai noi tehnologii și materiale, precum caroserie din aluminiu și fibra de carbon sau baterii de putere mare, iar la bord ești intampinat…

- Autoturismul a devenit un element indispensabil in viața noastra de zi cu zi. Acesta ne permite sa ne deplasam cu ușurința dintr-un loc in altul, reușind astfel sa ne realizam toate sarcinile pe care ni le propunem, oferindu-ne totodata un plus de confort in calatoriile noastre. Insa pe langa confort,…

- Consiliul Național al Secuilor a reaprins tema autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc, subiect catalogat de marile partide de la putere si de analisti ca fiind unul artificial. Formațiunea care reprezinta maghiarii in Parlament, UDMR, refuza sa comenteze.

- Portbagajul mașinii este o componenta mai mult decat importanta pentru șoferul roman. Asta pentru ca, de-a lungul timpului, in portbagaj s-a transportat aproape toata casa, plus porcul de Craciun. Așa ca, daca pleci in vacanța, sigur ai nevoie de idei practice despre cum sa incarci aproape toata casa…