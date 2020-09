Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora in PNL. Prefectul județului Bacau, Liviu Miroșeanu, a demisionat, miercuri, din funcție și va candida la Primaria Bacau.Liviu Miroșeanu anunța ca intra in campanie electorala cu gandul de a face „pași concreți pentru oameni”, și nu promisiuni, conform Mediafax. Citește…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca o decizie privind deschiderea noului an scolar va fi luata in a doua jumatate a lunii august. Reactia acestuia vine la scurt timp dupa ce asociatiile elevilor au protestat in fata Guvernului. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a precizat ca autoritatile…

- Decizie categorica. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sanctionarea lui Timur Zhetpisbayev, directorul general al Rompetrol Well Services, cu 20.000 de lei, pentru ca in raportul din 10 aprilie 2020 publicat la bursa, compania nu a informat corect si complet actionarii si investitorii,…

- Patru din zece romani (44%) care aleg sa nu mearga in vacanta in 2020 au afirmat ca au luat aceasta decizie pentru ca nu se simt in siguranta din cauza pandemiei, arata un studiu publicat, miercuri, de platforma de anunturi online OLX. Potrivit sursei citate, 38% dintre respondenti planuiesc cel putin…

- In acest moment, in mai multe județe din țara, datorita numarului mare de persoane infectate cu noul coronavirus, s-a decis obligativitatea purtari maștii de protecție și in spațiul public, pe strada. Populația Iașiului cu maștile pe fața obligatoriu pe strada Dupa anunțarea noului numar de infectari…

- Austria a introdus masuri de carantina la jumatatea lunii martie și a inceput relaxarea restricțiilor o luna mai tarziu, renunțand și la cerința de a purta maști in magazine și școli in 15 iunie. Purtarea maștilor de protecție a ramas insa obligatorie in mijloacele de transport in comun, spitale…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ inregistreaza esec dupa esec pe terenul de joc si a ajuns sa-si puna sperantele in victorii la „masa verde“. Viitorul e insa negru pentru o grupare lovita de amatorism si de coronavirus.

- Proiectul de lege inițiat de USR, privind inființarea “DNA-ului padurilor”, adoptat de Parlament, a fost atacat de Guvern la Curtea Constituționala, deși PNL a votat pentru adoptare. USR critica acum decizia guvernului Orban, spunand ca “incurajeaza hoții de lemne”. „La o luna de la adoptarea de catre…