- Ziarul Unirea Gena preistorica care ar determina cazurile grave de COVID-19. Un studiu arata ca provine de la oamenii de Neandertal Motivul pentru care un numar de cazuri de Covid-19 ajung sa devina foarte grave, ar putea sa fie genele moștenite de la stramoșii noștri neandertali, conform unui noi cercetari…

- “O societate care nu isi pretuieste persoanele in varsta, isi neaga radacinile si isi pericliteaza viitorul.” (Nelson Mandela) In fiecare an, la 1 octombrie, este marcata Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice pentru promovarea drepturilor acestora, pentru promovarea unei imagini pozitive a imbatranirii,…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a identificat 48 noi variante genetice in functie de care o persoana este stangace sau dreptace, ori ambidextra, in urma celui mai amplu studiu de acest tip, prezentat marti, relateaza agentia Xinhua. In pofida acestei descoperiri, cercetatorii au subliniat…

- Pe retelele de socializare, informatiile false si periculoase se raspandesc mai repede decat virusul. Oamenii sunt indemnati sa se trateze singuri in cazul in care se imbolnavesc. Cu un asa-zis "Kit anti-Covid", despre care medicii ... The post Atenție la dezinformare! Kitul miraculos anti-Covid-19,…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. “Pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale, din cauza pandemiei, a avut efecte profunde…

- Presedintele american nu va mandata o lege prin care sa faca obligatorie purtarea mastii in spatiile publice. Donald Trump sustine ca decizia sa are la baza respectarea drepturilor individuale. Statele Unite resimt, in continuare, valuri de imbolnaviri cauzate de noul coronavirus.Presedintele…

