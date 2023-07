Stiri pe aceeasi tema

- Gestul unui oficial al clubului FC Campia Turzii, care a fost subiect politic pentru PSD Campia Turzii, pare ca nu s-a lasat fara urmari. Din informațiile noastre, mai mulți parinți și-ar fi manifestat indignarea fața de participarea lui Andrei Pintilie la o ședința a social-democraților din localitate,…

- In perioada 24 și 25 Iunie 2023, restaurantul „Transilvania Events Hall” a fost gazda concursului „Fii o stea”, la care au participat peste 75 de copii din Transilvania și nu numai. Concursul „Fii ca o stea” o stea a fost strucutrat pe mai multe categorii de varsta și pe mai multe secțiuni, precum:…

- Vineri, 16 iunie 2023, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Campia Turzii și-a luat la revedere de la o alta generație de elevi, in cadrul unei festivitați pline de emoție. Evenimentul a avut loc in sala de sport a liceului din cauza vremii nefavorabile și a lucrarilor de la Palatul Cultural „Ionel Floașiu”,…

- Președintele TSD Campia Turzii, Rareș Ceclan, critica lipsa de performanța in sport din oraș și considera ca administrația locala „ignora istoria și tradițiile orașului” prin nepasare. „Fotbal pentru toți….dar nu pentru Campia Turzii.. In primul rand vrem sa felicitam echipele de fotbal din zona Turda…

- La sfarșitul saptamanii trecute, TSD Campia Turzii a organizat pe terenul de fotbal din cadrul Complexului Turistic ”La Broscuța” din localitate, prima ediție a turneului de fotbal ”CAMP CUP”. Competiția a avut un scop caritabil, acela de a strange fonduri pentru Ariana, o tanara de 15 ani din municipiul…

- Președintele PSD Campia Turzii și candidatul social-democraților la Primarie, Avram Gal, a intrat in vizorul presei naționale, dupa ce videourile sale de la restaurantul de fițe pe care-l deține in Cluj-Napoca au ajuns virale pe rețelele de socializare. Postul Romania TV a luat in dezbatere o inregistrare…

- Pe data de 14 mai 2023, incepand cu orele 09.00, organizația TSD Campia Turzii in parteneriat cu PSD Campia Turzii și Complexul Turistic „La Broscuța” din Campia Turzii, organizeaza pe terenul de fotbal din cadrul complexului mentionat, turneul de fotbal „CAMP CUP”, acesta fiind un turneu caritabil…

- Joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 19:00, pe stadionul „Cluj Arena” din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc partida de fotbal dintre echipele ASFC Universitatea Cluj și F.C. U.T.A. Arad, in cadrul Cupei Romaniei la Fotbal – ediția 2022-2023. Pentru gestionarea acestui important eveniment sportiv,…