DRDP Constanta. Accident pe DN 21. Un tir a intrat in sant

- 654 de persoane au fost salvate de politistii si jandarmii care au intervenit pentru a debloca cele 70 de de masini care au avut probleme din cauza viscolului de noaptea trecuta. De asemenea, sapte oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa caderea unor copaci si elemente de constructie.Peste…

- Cursurile sunt suspendate joi in toate unitatile de invatamant din sase judete, iar in altele partial, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza Ministerul Educatiei. Cursurile vor fi suspendate joi in totalitate in judetele Braila, Ialomita, Calarasi si Buzau, Tulcea si Vrancea.…

- Bariera de trecere la nivelul caii ferate de la Drajna Noua, Calarași, cel mai important nod rutier intre Autostrada Soarelui și Slobozia, dar și sudul Moldovei, s-a rupt azi din cauza vantuluiLibertatea a primit, de la un șofer, imaginea in care bariera rutiera de la trecerea caii ferate din Drajna…

- "Dragii noștri, in primul rand vreau sa știți ca eu și Ilan suntem teferi. Am avut mai devreme un accident pe A2 in drum spre Constanța și practic ne-am vazut moartea cu ochii. Autostrada nu avea in punctul in care ne aflam gard de protecție pentru animale și ne-a sarit in fața un biet cațel pe care…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, mai multe atenționari cod galben de tip nowcasting care anunța ceața, chiciura și polei in 29 de județe. Ceața incurca traficul pe autostrazile A1, A2, A3 și A10. Potrivit meteorologilor, in județele Alba, Covasna, Brasov, Mures,…

- Meteorologii au emis joi seara mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in județele Harghita, Cluj, Braila, Ialomița, Calarași, Constanța și Tulcea, anunța MEDIAFAX.ANM a emis doua avertizari care vizeaza județele Tulcea, Constanța, Braila, localitațile Slobozia, Fetești, Țandarei,…

- In ziua de 12 Decembrie 2019 la ora 15:02:31 ora locala a Romaniei s a produs, in Muntenia, Ialomita, un cutremur cu magnitudinea de 2.3 grade pe scara Richter, la adancimea de 8 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88 kilometri Est de Bucuresti, 107 kilometri Sud Vest de…

- Pompierii intervin sambata dimineata dupa ce un autoturism si o autocisterna incarcata cu gaz.s-au tamponat, la iesirea din municipiul Slobozia, pe DN21 potrivit news.ro”Circulatia rutiera este intrerupta pe DN21 Braila – Calarasi, la iesire din municipiul Slobozia catre localitatea Drajna…