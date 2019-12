Stiri pe aceeasi tema

- A suferit din dragoste și viața lui s-a dovedit a fi o adevarata tragedie mai ceva ca in filme. Dupa doua decenii in care nu s-a afișat alaturi de nimeni, Keanu Reeves a facut, in sfarșit, pasul cel mare. Recent, actorul a aparit mana in mana cu o femeie – prima cu care face un astfel de gest public!

- Tammi Jonas, o vegetariana convinsa care locuiește in orașul australian Victoria a mancat un hamburger cu carne in timp ce era insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau, scrie 9gag.com. Gestul i-a schimbat complet viața. Acum, este un macelar profesionist și deține o ferma de porci. In varsta de…

- In ultimii sase ani, Costi Ionita (41 de ani) s-a schimbat enorm. Nu doar stilul muzical, ci si viata sa, caci practica yoga, este vegetarian convins, iar de ceva timp practica si numerologia, avand diploma in domeniu. Profesor i-a fost Anatol Basarab, iar sambata aceasta va fi prezent la Primul Congres…

- O femeie a fost salvata de la moarte de calatorii de la metroul din Buenos Aires, dupa ce un barbat a leșinat și a impins-o accidental pe șine. Femeia a ramas inconștienta pe șine, dupa ce a cazut, iar...

- Odata cu venirea la putere a noii guvernari, viata moldovenilor nu s-a schimbat. De aceasta parere sunt cei mai multi oameni, care au participat un studiu socio-politic, realizat de Intellect Group.

- Multe dintre starurile internaționale nici macar nu visau sa ajunga vedete. Au avut parte de intalniri care le-au schimbat radical viața. Nu aveau in plan sa se dedice actoriei, insa destinul l-a pregatit altceva. Au avut parte de intalniri care le-au transformat radical viața și cariera, noteaza elcomercio.pe.…

- Impactul cataclismic produs de prabusirea unui asteroid in largul coastelor Mexicului, ce a provocat disparitia dinozaurilor in urma cu 66 de milioane de ani, nu a fost singurul eveniment astronomic care a modelat istoria vietii de pe Terra, informeaza Reuters.Oamenii de stiinta au anuntat…