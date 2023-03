Drama refugiaților, pretext pentru înșelătorii! Iată cum să eviți astfel de situații! Drama refugiaților este una veritabila și de multe ori tragica. Este o realitate dureroasa pentru mulți ucraineni care au fugit din calea razboiului pentru a se salva. Din pacate, pentru a primi bani sau alte beneficii, mulți oameni pretind ca sunt refugiați. Exista forme de inșelatorii clasice, dar sunt și cele organizate prin care se colecteaza sume mari de bani in numele razboiului din Ucraina. Trebuie sa fiți foarte atenți și sa nu va lasați pacaliți sau induioșați ușor, fara minime verificari. Cei specializați in astfel de lucruri știu sa spuna povești frumoase și au tehnici sa ajunga la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

