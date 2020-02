Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din localitatea Apata efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal dupa ce doi gemeni, in varsta de doua luni si doua saptamani, au murit, joi, unul acasa si unul la o unitate spitaliceasca, dupa ce fusesera internati acolo, anterior, mai multe zile. Conform Inspectoratului de Politie…

- Procurorii din Rupea fac cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce doi gemeni de doua luni și jumatate au murit la cateva zile de la externarea din spital. Unul dintre ei a murit acasa, iar al doilea a decedat, joi, la spital.

- Gemeni in varsta de doua luni și jumatate au murit, astazi, la Spitalul Clinic pentru Copii Brașov. Cei mici au fost internații pana pe data de 11 februarie la spital, iar astazi au fost aduși din nou la unitatea medicala. Ambii copii au murit la spital, unul dimineața, iar celalalt dupa-amiaza. Familia…

- Politistii din municipiul Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce, sambata seara, un copil in varsta de 9 ani a fost gasit inconstient intr-un loc de joaca din oras, echipajele medicale sosite la fata locului constatand decesul acestuia, a informat, duminica, IPJ Brasov,…

- Situație halucinanta intr-o familie din Iași, acolo unde trei membri au ajuns la spital din cauza consumului excesiv de alcool. Doi dintre ei au murit la distanța de numai cateva zile, in timp ce patru copii au ramas practic pe drumuri.

- Un barbat a ajuns la spital, marți seara, dupa ce a fost lovit de mașina, pe DN 1, in zona localitații Campina. Victima, de 49 de ani, a fost surprinsa și acroșata de mașina pe sensul spre Brașov al DN 1. Polițiștii au stabilit ca accidentul s-a produs pe fondul unei traversari neregulamentare.…

- Polițiștii din Brașov au gasit duminica in albia unui parau din oraș cadavrul unui barbat. In urma verificarilor, s-a stabilit ca acesta fusese dat disparut in urma cu șase zile de familie, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, cadavrul a fost gasit in albia unui parau aflat la intersecția…

- O femeie de 32 de ani, din municipiul Sacele, a cazut, duminica, de la etajul trei al unui bloc din localitate, ea fiind transportata la spital in stare grava potrivit Agerpres. Femeia a fost preluata de un echipaj al SMURD Brasov, care a gasit-o inconstienta, fiind intubata si transportata la spital,…