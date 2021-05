Una dintre cele mai importante companii din țara noastra, SN Radiocomunicații SA, de sub tutela Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii condus de catre Ciprian-Sergiu Teleman, are de astazi un nou director general. Cei cinci membrii ai Consiliului de Administrație de la SN Radiocomunicații SA nu au mai prelungit, in ședința de astazi, mandatul de director general al lui Eugen Brad, omul impus și susținut de fostul premier PSD Sorin Grindeanu. In locul acestuia a fost numit fostul secretar de stat de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Dragoș Preda. Trebuie…