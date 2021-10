Politica zero taxe pe salariul minim s-ar aplica prima data în sectorul Horeca, fiind un proiect pilot, mai ales în contextul pandemiei, conform declarațiilor lui Dragoș Pîslaru, propunerea pentru portofoliul Finanțelor. Potrivit acestuia, impactul ar fi 1,8 miliarde lei.



“Noi am stat și am cumpanit cu privire la aceasta masura. Am redus aplicabilitatea acestei masuri doar pentru un singur sector pilot. Înseamna ca am avut discuții cu Horeca, care în condițiile pandemiei și restricțiilor este puternic încercat și nu-și mai gasește forța de munca&",…