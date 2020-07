Stiri pe aceeasi tema

- Scandal bomba in showbiz! Celebrul cantareț What's Up s-a batut in plina strada! In urma actelor de violența infioratoare, artistul a fost saltat de polițiști. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Ziarul Unirea ȘTIREA TA| Intamplare ȘOCANTA la Alba Iulia: Un barbat, AGRESAT fara motiv in plina strada de un necunoscut Un barbat din Alba Iulia a fost agresat sambata dupa-masa in plina strada, pe bulevardul Transilvaniei, de un necunoscut. O intamplare șocanta a avut loc sambata pe bulevardul Transilvaniei,…

- Barbați, luați aminte! Gina Pistol a intrat in acțiune... și nu oricum! Vedeta a aratat ce inseamna sa fii o femeie independenta și le-a dat masculilor o lecție importanta de urmat, in plina strada. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Cristina este mandria milionarului din Pipera, dar mai exista momente in care acțiunile sale ar putea fi mai calculate. Acesta este și cazul de sambata, cand tanara a fost la dentist. Gestul facut la ieșirea din unitatea medicala l-a pus serios pe ganduri pe omul de afaceri. Imbracata lejer, așa cum…

- Clar nu a uitat de unde a plecat! Ilie Dumitrescu și-a construit o cariera demna de admirat, dar asta nu inseamna ca face nazuri atunci cand vede pe cineva... la ananghie! Dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, chiar intr-o perioada in care oamenii prefera sa fuga unul de altul.

- In plina pandemie de coronavirus, Maria Constantin a transformat strada in podium de moda! Ca o felina a mers la banca, iar apoi, direct la „rasfaț”. Artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza uimitoare.