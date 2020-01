Stiri pe aceeasi tema

- “PNL a forțat prinderea intr-o lege a Autostrazii Unirii (Tg. Mureș-Iași), speculand propagandistic Centenarul Marii Uniri și umfland o gogoașa electorala servita tuturor locuitorilor din Moldova”, a declarat europarlamentarul bacauan Dragoș Benea. In noiembrie 2018, șeful statului anunța ca “exista…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a catalogat anul 2019 ca fiind un an al turbulențelor dar care a demonstrat taria legaturilor dintre membrii partidului. Dansul a spus ca legaturile sunt trainice, imposibil de pus la indoiala atunci cand ele se bazeaza pe oameni de buna-credința, nu pe impostori sau ipocriți.…

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din Moldova este asigurata, fara evenimente rutiere cauzate de starea carosabilului sau a vremii. Carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-2 cm in județele Suceava, Botoșani și Neamț, umed cu zapada framantata la acostamente in județele…

- Consiliul Județean Bacau și Ansamblul Focloric ”Busuiocul” invita toți bacauanii sa participe vineri, 27 decembrie 2019, de la ora 10, in Piața Tricolorului din Bacau la ”Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarna”, eveniment care a ajuns la a 55-a ediție. Vor participa 28 de grupuri din județele Bacau,…

- Europarlamentarul Dragoș Benea o acuza pe Corina Crețu, fost comisar european, ca a mințit cu buna-știința sambata, la Iași, cand l-a acuzat pe fostul ministru de la Transporturi Lucian Șova ca, in 2017, acesta ar fi tras frana de mana pe subiectul Autostrazii Moldovei. Fostul comisar european a povestit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting cod galben de ceata, vant și burnița valabile pe durata orelor urmatoare in mai multe zone din Transilvania, Banat, Moldova si Bucovina, informeaza Mediafax. Conform ANM, pana la ora 11:00 in judetul…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a pledat, in cadrul emisiunii “Observatori la Parlamentul European”, difuzata de postul național de televiziune, pentru demararea cat mai urgenta a lucrarilor la Autostrada Brașov – Bacau – Iași, despre care a spus ca e singura varianta plauzibila de conectare a Moldovei…

- Actrita Tamara Buciuceanu a murit, marti, la varsta de 90 de ani. Informatia a fost confirmata de reprezentanti ai Spitalului Elias. Tamara Buciuceanu a fost una dintre cele mai apreciate actrițe romane de teatru, film și televiziune din generația de aur. Intre 1948-1951 frecventeaza Institutul de Teatru…