Dragnea ar vrea sa-si dea amnistie si gratiere prin OUG, insa Dancila se opune: Ar fi ultimul act de guvernare

Liviu Dragnea va incerca in zilele urmatoare sa obtina de la Viorica Dancila adoptarea unei ordonante de urgenta pentru amnistierea si gratierea unor fapte, printre care si cele pentru care a fost el condamnat la inchisoare cu executare, dupa modelul OUG13.



Premierul Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se opun acestui plan, informeaza G4Media, insa Florin Iordache, contactat de Ziare.com, a confirmat ca pana pe 19 iulie se pot da ordonante de urgenta, pentru ca Parlamentul este in activitate, desi practic foarte multi parlamentari au plecat deja in vacanta.



Florin…