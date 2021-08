Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Asta ne transmite Politia judetului, asigurandu-ne ca, in prima jumatate a acestui an, numarul accidentelor rutiere grave aproape ca s-a redus la jumatate, fata de anul trecut! „In primul semestru al acestui an, pe drumurile publice din Caraș-Severin s-a inregistrat cel mai mic numar…

- Sapte soferi romani din zece considera insuficiente masurile existente si actiunile desfasurate, in acest moment, in Romania pentru reducerea accidentelor rutiere provocate de viteza excesiva sau depasirea vitezei legale, arata rezultatele unui sondaj desfasurat in cadrul campaniei ‘Fii treaz la volan!’,…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat, luni, despre accidentele rutiere grave din Romania, ca sunt provocate de neatenția șoferilor și viteza și a facut un apel catre participanții la trafic ”sa se grabeasca incet”.

- 16.990 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID in ultimele 24 de ore, cu 5.553 mai puține fața de ziua precedenta, a anunțat duminica, 27 iunie, Comitetul Național de Vaccinare. Potrivit CNCAV, dintre cei sub 17.000 de oameni vaccinați duminica, doar 5.874 s-au imunizat cu prima doza sau cu doza unica…

- Potrivit sursei citate, toate zonele lumii au inregistrat o scadere a cifrelor, cu exceptia Africii, care a raportat o crestere de 44% in ultimele sapte zile, precum si o crestere a numarului de morti. De altfel, este deja a treia saptamana consecutiva in care regiunea africana inregistreaza o crestere…

- In prima parte a anului trecut, pe fondul restricționarii circulației din cauza pandemiei, numarul accidentelor rutiere cu victime produse pe șoselele din județul Mureș, dar și din restul țarii, au scazut semnificativ. Acestea au cu peste 25% mai scazute fața de 2019. Anul acesta, in schimb, evenimentele…

- Anul trecul, la nivel național s-au inregistrat ​22.836 accidente de circulatie rutiera cauzatoare de vatamari corporale, in urma carora 29.571 de persoane au fost ranite, iar 5,6% dintre acestea au decedat. 18.460 din totalul persoanelor accidentate, respectiv 62,4%, aveau peste 30 ani.Fata de anul…

- Romania a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitații in accidente rutiere din UE in 2020, anul pandemiei. Clujul se afla intr-un top național al evenimentelor rutiere soldate cu pierderi de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!