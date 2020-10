Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Emilian Imbri, directorul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București, trage un semnal de alarma in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 3.000 de cazuri noi de COVID-19. El susține ca fara restricții clare și amenzi mai mar, numarul cazurilor va continua…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, acolo unde sunt tratați pacienți cu Covid-19, a ajuns o noua tranșa de Remdesivir, antiviral care lipsea de ceva timp din unitatea sanitara. Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a primit a doua tranșa din antiviralul Remdesivir, din alocarea…

- Numarul de cazuri Covid din Dolj este, in continuare, in crestere. 29 de persoane au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore. La Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” numarul celor internati cu coronavirus se apropie de 200. Mai exact, sunt 199 de pacienti internati, dintre care 186 din Dolj.…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara vin doze de Remdesivir, medicament pentru pacienți in stare critica. In aceste zile vor ajunge la Timișoara doze din acest medicament necesare pentru opt pacienți, urmand sa mai vina astfel de medicamente in perioada urmatoare.

- O femeie in varsta de 65 de ani și un barbat, de 55 de ani, ambii internați cu COVID-19 in Spitalul Județean, au murit in ultimele 24 de ore, conform raportarii DSP Buzau. A ajuns la 26 numarul total al buzoienilor infectați cu COVID-19 care au decedat. Femeia era internata la Spitalul Județean de Urgența…

- ”Din pacate nu toata lumea are responsabilitate si pleaca chiar cu mijloace de transport in comun, noi nu putem sa-i oprim. Daca ei doresc sa se externeze, putem sa le recomandam si externarea doar ca acolo nu pot beneficia tratament specific”, spune medicul Virgil Musta, sef sectie Infectioase asl…