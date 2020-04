Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara, a declarat marți la Digi24 ca din experiența internarilor de pana acum a pacienților cu COVID-19, cei mai afectați de noul coronavirus au fost pacienții cu diabet.„Avem multi pacienti cu diabet…

- Medicul timisorean Virgil Musta, sef de Sectie la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde s-au vindecat peste 60 de pacienti infectati cu coronavirus, provine dintr-o familie cu o istorie deosebita.

- Șeful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a intocmit o lista cu masuri pe care le putem lua fiecare dintre noi pentru a evita contaminarea cu noul coronavirus . Intr-o postare pe Facebook, grupul City Doctors , creat special pentru a oferi informatii…

- Ziarul Unirea LISTA de masuri pentru EVITAREA contaminarii. Sfaturi ale medicului care a vindecat cei mai mulți romani de COVID-19 LISTA de masuri pentru EVITAREA contaminarii. Sfaturi ale medicului care a vindecat cei mai mulți romani de COVID-19 Dr. Virgil Musta, seful sectiei de la Spitalul de Boli…

- Un tanar de 27 de ani din judetul Caras-Severin, confirmat cu coronavirus si internat in Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a fost externat luni seara, dupa ce a avut doua teste negative. Acesta este cel de-al 14-lea pacient externat din spitalul de la Timisoara si considerat...

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase ‘Victor Babes’ din Timisoara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Virgil Musta.…