O lume intreaga a asistat, in stare de soc, la imaginile incredibile transmise in direct de la Campionatul European de Fotbal, cu un fotbalist intrat in stop cardiac. Christian Eriksen s-a aflat la un pas de moarte dupa ce si-a pierdut cunostinta pe teren si a fost nevoie de resuscitare pentru a fi salvat. Faptul ca se afla pe terenul de fotbal, cu asistenta medicala la cativa pasi distanta, poate sa fi fost marele sau noroc, transmite medicul cardiolog Radu Popa. Sportivul a beneficiat de un defibrilator la scurt timp dupa ce si-a pierdut pulsul, iar in lipsa asistentei medicale imediate deznodamantul…