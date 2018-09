Dr. Gheorghe Iana: Peste 21% dintre decesele inregistrate in Romania sunt generate de AVC, a doua cauza de mortalitate

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, 21% dintre decesele din Romania sunt generate de un accident vascular cerebral (AVC), a declarat presedintele SNRIR, Gheorghe Iana, precizand ca lipsa unitatilor stroke si a medicilor sunt motivele care determina numarul mare de...

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca invazia tantarilor a dublat numarul de persoane infectate cu West Nile, iar Romania se afla pe a patra poziție, dupa Italia, Grecia si Ungaria, la numar de cazuri.

- Productia de porumb se anunta generoasa in acest an, dar bucuria fermierilor este umbrita de problemele si de riscurile generate de pesta porcina. Consumul intern de cereale va scadea dupa decimarea animalelor, iar porumbul furajer va ramane in hambare.

- In data de 25 iulie, in jurul orei 20.15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Valea Viseului – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au depistat, la aproximativ 50 m de frontiera de stat, un cetatean de origine afro-asiatica care se deplasa pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii.…

- Surpriza pentru o șoferița care s-a prezentat ieri dupa-amiaza la unul dintre punctele de trecere a frontierei, pentru a intra in Romania. Femeia conducea o masina de lux in valoare de 23.000 de euro, dar calatoria i-a fost intrerupta de oamenii legii. Motivul, unul neasteptat pentru persoana care imprumutase…

- Romania a primit , de la Comisia Europeana, o “scrisoare de punere in intarziere”, prim pas in procedura specifica de amendare a unei țari, in termeni tehnici “infringement”. Motivul sancțiunii il reprezinta legislația RCA, care ar taia mult din libertatea societaților de asigurare de a iși fixa tarifele.…

- ​Antreprenorii romani din agricultura și din sectorul ospitalitații se plang de faptul ca dureaza 8 luni pentru a aduce forța de munca extracomunitara in țara, avand in vedere lipsa acuta din Romania. Ei spun ca statul ii protejeaza mai mult pe muncitorii straini, decat pe intreprinzatorii locali, iar…