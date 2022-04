Dr. Florin Rosu:”Foarte multe infecții digestive apar in perioada Sărbătorilor Pascale din cauza pregătirii neadecvate a preparatelor” Pastele este miracolul invierii Domnului, este sarbatoarea cu cea mai mare incarcare spirituala si reprezinta triumful ciclic al vietii asupra mortii. Este sarbatoarea sperantei, a iubirii, a iertarii si aduce in sufletele credinciosilor lumina, liniste sufleteasca si armonie in familie. Aceasta este insoțita totodata și de numeroase tradiții și obiceiuri. In perioada sarbatorilor se inregistreaza cel mai mare numar de cazuri de infecții digestive și alergodermii din tot anul. Majoritatea pacienților ce se prezinta in triajul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase in perioada sarbatorilor prezinta:… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

