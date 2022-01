Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihai Craiu de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu" a declarat marti ca la copiii cu varste mici simptomele de infectare cu tulpina Omicron a noului coronavirus pot sa debuteze ca o "gastro-enterita acuta". Mihai Craiu a spus ca 25% din cei aproape…

- In legatura cu vaccinarea anti-COVID a copiilor, Mihai Craiu și Adrian Marinescu, medici și parinți, au recomandat parinților sa ia o decizie ințeleapta, in liniște, bazata pe date corecte, ținand seama ca, odata cu noua varianta Omicron, 50% dintre cazurile confirmate sunt tineri sub 29 de ani. Pot…

