Dr. Bogdan Şorop: De 8 ani, la Clinic Life, dăruim sănătate cărăşenilor! CARANSEBES – In urma cu opt ani, la Caransebes, cu ambitie si profesionalism, s-a deschis una dintre cele mai apreciate clinici private: CLINIC LIFE! La inceput, clinica a avut pacienti doar din Caransebes, insa profesionalismul cadrelor medicale de aici, medici de renume din Vestul tarii, a atras pacienti din tot judetul si nu numai. „Pentru mine, Clinic Life este o parte din viata mea. Aici, eu si colegii mei am facut o prioritate din sanatatea oamenilor. Medici fiind, sigur ca este si firesc, dar dincolo de asta am vrut ca fiecare pacient sa ne simta ca pe o familie la care sa apeleze cu incredere“,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova a facut public faptul ca a fost emis un ordin care are legatura cu aprobarea normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței…

- Comunicat de presa: Casa de Asigurari de Sanatate Prahova informeaza cetațenii ca a fost emis Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate nr.1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in…

- Oamenii se duc la geamul cabinetului situat intr-un cartier din Cluj și așteapta sa fie vazuți de medicul de familie. In imaginile publicate, miercuri, de ziarul local Știri de Cluj se poate vedea cum medicul de familie vine la geam și le da documentele celor care așteapta și ii intreaba de ce afecțiuni…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca in august au fost distribuite 376.892 de comprimate de iodura de potasiu, fata de 2.175 in iulie, si ca 214.385 de oameni le-au primit, fata de numai 1.231 in iulie. Pasul este vizibil, iar Ministrul spera ca mai multi oameni vor merge…

- Dupa ce a lucrat ca medic stomatolog in Israel, in armata, apoi in clinici private din Haifa si Tel Aviv, in 2012, medicul stomatolog craiovean Maxim Steiner s-a intors in Romania natala. A urmat o perioada in care a lucrat in paralel in tara si in Israel. In 2015 a revenit in Craiova, iar in 2016 a…

- Valy Volcinschi este medic de familie și face apel la calm dupa ”intervenția domnului ministru Rafila de ieri”, care a declanșat ”un tsunami”, legat de iodura de potasiu. ”Calm, pastilele sunt mai de mult in farmacii, dar oamenii au uitat de ele. Domnul ministru a vrut sa ne reaminteasca tuturor de…

- Mai multe controale efectuate de echipele Casei Județene pentru Asigurari de Sanatate (CJAS) Galați la cabinetele unor medici de familie care au contracte cu casa au scos la iveala faptul ca majoritatea medicilor au incasat ilegal sume importante pentru decontarea consultațiilor oferite la domiciliile…

- Varicele reprezinta o afecțiune inflamatorie cronica a venelor de la nivelul picioarelor cu aspect inestetic, care creaza un mare disconfort fizic, iar in timp conduc la probleme serioase de sanatate. Boala venoasa evolueaza gradual și poate aduce o serie de complicații, de aceea trebuie intervenit…