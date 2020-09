Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din domeniul sanatații din Romania se fac din nou de ras. Nu exista argumente stiintifice care sa demonstreze ca o crestere a numarului de infectari cu Covid-19 este favorizata de activitatile din domeniul turistic, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu…

- Cel putin un an, poate chiar doi, coronavirusul va exista in țara noastra, susține Ministrul Sanatații. Potrivit lui Nelu Tataru, la inceputul lunii septembrie vor fi gata rezultatele care vor arata gradul de imunizare a populației la infecția cu Covid-19.

- Precizari importante venite de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) chiar in ziua in care Romania a raportat 1.000 de noi imbolnaviri de coronavirus. ANSVSA da asigurari ca nu exista dovezi științifice potrivit carora alimentele de origine animala…

- In contextul pandemiei de COVID-19, specialiști din toata lumea au lansat proiecte de dezvoltare cat mai rapida a unui vaccin impotriva coronavirusului. Au trecut șapte luni de cand oamenii de știința incearca sa descifreze genomul noului coronavirus și s-au facut cele mai rapide progrese de pana acum…

- Nelu Tataru, anunț oficial despre instituirea starii de urgența. Dupa ce Romania a inregistrat aproape 900 de cazuri noi intr-un interval de 24 de ore, autoritațile sunt in alerta. Putem reveni la starea de urgența? Nelu Tataru, anunț oficial despre instituirea starii de urgența. Ce se va intampla in…

- Nelu Tataru a precizat ca bilanțul de astazi arata ca „avem o rata de 4% de infectare, avem o transmitere comunitara accentuata”. Ministrul Sanatații a recomandat în acest sens respectarea regulilor: purtarea maștii, distanțarea fizica și spalatul și dezinfectatul mâinilor.…

- "Intre 5 si 8% dintre americani au avut o infectie, ca stiu asta sau nu", adica mai mult de 20 de milioane de persoane si de ordinul a zece ori mai mult decat numarul oficial de cazuri, a spus Robert Redfield intr-o conferinta telefonica cu jurnalistii. Aceste cifre s-au bazat pe testele…

- Autoritațile nu iau in considerare la acest moment instituirea carantinei in anumite județe in care au fost inregistrate multe cazuri de COVID-19, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru, marți, dupa dezbaterea in Parlament a moțiunii simple pe sanatate. Intrebat de jurnaliști daca este luata in considerare…