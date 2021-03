DOVADA că ȘOȘOACĂ și LAZARUS sunt marionete! Li se ordonă să „facă gălagie”: „Protestați acuma!” Protestele de strada organizate de Diana Sosoaca sunt in realitate dirijate de Romania Tv, post controlat de fugarul Sebastian Ghita. In timpul manifestatiei de miercuri seara, de la Arcul de Triunf, Sosoaca a executat fidel ordinele venite din regia RTV. Totul a fost surprins de un participant la manifestatie. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia „Protestati acuma, la final! Protestati acuma, la final! Faceti galagie acuma, la final!”, se aud ordinele rastite ale celor de la Romania TV, in timp ce Sosoaca era inconjurata de cativa membri ai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

