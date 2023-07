Două virusuri fac ravagii în rândul pisicilor: mii de feline au murit, în două țări. Ce spun experții Cei mai mulți stapani de animale au mare grija de prietenii lor necuvantatori și ii trateaza ca pe un membru al familiei. Fie ca e vorba de pisici sau caini, stapanii unor astfel de animale de companie se straduiesc, cel mai adesea, sa le ofere cele mai bune condiții de trai, le cumpara mancare potrivita […] The post Doua virusuri fac ravagii in randul pisicilor: mii de feline au murit, in doua țari. Ce spun experții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

