- Liceul ” Dr. C. Angelescu”din Gaești, va fi reabilitat cu finanțare prin PNRR, Primaria Gaești a obținut finanțare pentru corpurile C 1 Internat, C12 Liceu, C15 Atelier și C19 Cantina.Valoarea proiectului 11.497.498,68 lei ” Am primit o veste minunata și vreau sa ne bucuram impreuna. Prin PNRR s-a…

- Partidul Verde cere ministrului Sportului alocari concrete de bani și prioritați clare de finanțare, care sa incurajeze mișcarea, in strategia naționala. Cateva dintre obiective sunt deja realizate la Cluj.

- Practic, a fost dublat numarul de școli (de la 150 la 300), fiind luate in considerare majoritatea solicitarilor transmise de inspectoratele școlare județene, prin corelare cu lista școlilor finanțare prin PNRAS Comparativ cu anul școlar 2021-2022, se majoreaza cu 50% și limita valorica zilnica a produselor…

- Administrația locala condusa de edilul Dorinel Soare și-a dat tot interesul, astfel incat preșcolarii și școlarii sa beneficieze de cele mai bune conditii in noul an școlar, unitațile școlare din comuna Niculești, asigura condiții excelente. Edilul Dorinel Soare a accesat fonduri europene și a reușit…

- La Corbii Marii, administrația condusa de primarul Ionuț Banica va inaugura doua unitați școlare ultramoderne, rețeaua de canalizare și un loc de aregrement, investiții majore care contribuie la dezvoltarea comunei. Duminica, 4 septembrie, cele patru obiective de investiții vor fi imaugurate: -Construire…

- Deși ar vrea sa trimita in alta parte, la alte școli, conducerea Școlii Generale 30 din Timișoara nu o poate face, spațiul fiind limitat, legislația fiind de partea copiilor. Copii care nu ar avea parinți de Timișoara, ci veniți din Caraș, Gorj sau Mehedinți, care au viza de reședința in noul oraș unde…

- Siguranța elevilor in unitațile de invațamant și in perimetrul acestora este o prioritate instituționala asumata la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Guvernului Romaniei. Tocmai de aceea, le-a dispus structurilor MAI sa manifeste o atenție deosebita in misiunile de ordine publica, dar și…

- Patru unitați de invațamant dispar din rețeaua școlara a județului Suceava, ca urmare a scaderii numarului de elevi.Este vorba despre Școala Primara Nr. 1 Bilca, Gradinița cu Program Normal Cojoci - Crucea, GPN Glodu - Panaci, GPN Boureni - Gura Humorului.Potrivit insp. Cezar Anuței, purtator de ...