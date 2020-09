Stiri pe aceeasi tema

- "Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in urma activitatii de monitorizare la Punctul de Trecere a Frontierei de la Calafat, au descoperit un mijloc de transport de tip autoutilitara, inmatriculat in Republica Bulgaria, care a declarat ca transporta tutun brut in cantitate de…

- O cantitate impresionanta de tutun de contrabanda a fost descoperita la Punctul de Trecere a Frontierei din Calafat. Inspectorii antifrauda au descoperit intr-o autoutilitara aproape 2.500 de kilograme de tutun brut. Pentru ca șoferul nu ava documente legale, marfa a fost confiscata, potrivit Mediafax.Inspectorii…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, cu ajutorul cainelui Abay din dotarea Poliției de Frontiera, ascunse in bagajele unui barbat, doua arme de vanatoare si 493 bucati alice, pentru care persoana nu…

- Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 191 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 112 traversari persoane, dintre care 3 484 treceri la frontiera moldo-romana, 1 118 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 510 treceri…

- Doi polițisti de frontiera si doi șoferi de pe cursa Republica Moldova - Italia au fost retinuti pentru trafic de influența și corupere pasiva, in urma perchezitiilor efectuate aseara de catre ofiterii CNA la punctul de trecere a frontierei Giurgiulesti.

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II este aglomerat, luni dimineata, pe sensul de intrare in tara, calatorii fiind nevoiti sa astepte cel putin 180 de minute pentru efectuarea formalitatilor, in timp ce la Nadlac I se asteapta aproximativ o ora. Conform aplicatiei online de…