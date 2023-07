Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Pecica va beneficia de o suma record pentru județul Arad, pentru construcția de stații de incarcare a mașinilor electrice. Este vorba despre o finanțare de 1,63 milioane lei, bani de la Administrația Fondului de Mediu, obținuți printr-un proiect depus de Primarie. „Orașul Pecica primește cea…

- Stații de reincarcare pentru vehicule electrice și Rabla Clasic 2023: Noi dosare au fost aprobate de catre AFM Stații de reincarcare pentru vehicule electrice și Rabla Clasic 2023: Noi dosare au fost aprobate de catre AFM Noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Stații de reincarcare pentru…

- Timișoara este orașul cu cele mai multe stații de incarcare electrice instalate cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, la nivel național. Anul trecut, Primaria Timișoara a instalat 16 stații in Timișoara, iar acum, AFM a verificat implementarea proiectului conform contractului de finanțare.…

- A doua runda de atragere de fonduri in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), se prelungeste pana la data de 26 iulie 2023 sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare,…

- Cat costa administrarea celor trei stații de reincarcare a vehiculelor electrice din Alba Iulia. Achiziție facuta de Primarie Primaria Alba Iulia a alocat peste 18.000 de lei in urmatoarele șase luni pentru gestionarea și administrarea celor trei stații de reincarcare a vehiculelor electrice amplasate…

- RESITA – Primaria municipiului a lansat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) achizitia unui numar de sapte autoturisme noi, pur electrice, care urmeaza a inlocui actualele rable aflate in exploatarea unor institutii subordonate, printre care si Politia Locala! Noile autoturisme vor fi…

- „Inca o veste foarte buna! 10 stații noi de reincarcare pentru vehicule electrice, in strada Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling). Recepția a avut loc chiar astazi! Valoarea finanțarii nerambursabile acordate este de 1.900.000 lei, valoarea totala a investiției fiind de 3.038.623,73 lei. Dosarul…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca a publicat, pe site-ul institutiei, noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus si Rabla Clasic. Astfel, au fost aprobate 455 de dosare si o contestatie la Rabla Clasic, respectiv 11 contestatii la Rabla Plus. Administratia Fondului…