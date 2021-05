Teatrul de Stat Constanta a primit doua nominalizari la premiile UNITER , primele nominalizari pentru teatrul constanțean dupa 24 de ani. Regizoarea DIANA MITITELU a fost nominalizata la secțiunea DEBUT pentru regia spectacolului „Jocuri in curtea din spate” de Edna Mazya, care a avut premiera pe scena Teatrului de Stat Constanța in 29 februarie 2020. Spectacolul a fost selectat și va participa anul acesta la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Actrița CATALINA MIHAI a fost nominalizata la secțiunea CEA MAI BUNA ACTRITA IN ROL SECUNDAR, pentru rolul Speed din spectacolul „Doi tineri…