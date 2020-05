Una dintre persoane, care o cunoștea pe Reade in 1993, a declarat pentru Associated Press ca aceasta a vorbit despre agresiune atunci cand ea s-ar fi produs. A doua persoana, care a cunoscut-o pe Reade la zece ani dupa ce presupusa agresiune ar fi avut loc, a confirmat ca a avut cu fosta angajata a lui Biden o discuție in 2007 sau 2008, in cursul careia aceasta a vorbit despre o harțuire sexuala din partea senatorului de atunci. Cele doua surse au vorbit sub condiția pastrarii anonimatului, pentru a proteja viața privata a familiilor lor, relateaza AP. In total, sunt patru persoane care susțin…