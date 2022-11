Doua noi contracte de lucrari care privesc investitii in cadrul Sistemului Regional Constanta (SRC), semnate la sediul central al RAJA SA (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, vicepreședintele Curții Conturi a Romaniei-Autoritatea de Audit, este audiat chiar in aceste momente de catre procurori, la sediul central al DNA. Inca nu se cunosc motivele pentru care Nicolae Badalau a fost adus la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Mai multe…

- Pe parcursul zilei de astazi, in cadrul investigațiilor efectuate in cadrul cauzei penale privind finanțarea ilegala a Partidului Politic „Șor”, Procuratura Anticorupție in comun cu Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții in sediul central al Partidului Politic „Șor”. Astfel, PA anunța…

- Pe parcursul zilei de astazi, in cadrul investigațiilor efectuate in cadrul cauzei penale privind finanțarea ilegala a Partidului Politic „Șor”, Procuratura Anticorupție in comun cu Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții in sediul central al Partidului Politic „Șor”. Astfel, PA anunța…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 1 noiembrie, din cauza unor lucrari la partea carosabila, se circula cu restrictie, astfel: DN 7, intre kilometrii 156 250 de metri ndash; 159, pe raza localitatii Milcoiu, judetul Valcea, se executa lucrari de taiere…

- Conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș a atribuit, in data de 6 septembrie 2022, societații Evonis SRL Reghin, un contract in valoare de 78.164 de lei, fara TVA, pentru achiziția de lucrari de reparații pentru obiectivul "Sediu DGASPC Mureș", informeaza…

- In ziua de 28 septembrie a.c., o delegație din Republica Bulgaria a efectuat o vizita de lucru la sediul Direcției Generale Anticorupție, avand ca scop schimbul de bune practici in domeniul anticorupției și al integritații. Citește și: Trimis in comisia de disciplina, avocatul Sabie s-a dezlantuit…

- Atentie, se opreste apa in orasul Techirghiol RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei in orasul Techirghiol, din noaptea de vineri ndash; 23 septembrie 2022, ora 23.00, pana sambata ndash; 24 septembrie 2022, ora 20.00, pentru lucrari de inlocuire a unor conducte de distributie apa potabila.Vor fi afectati…

- Procurorii DNA efectueaza, marti, perchezitii la sediul Primariei Otopeni, in cadrul unui dosar de coruptie ce vizeaza efectuarea de plati pentru lucrari neefectuate la apa si canalizare, prejudiciul fiind de aproximativ 35 milioane lei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. DNA a anuntat marti…