Două mașini făcute praf | Șase oameni în spital Patru buzoieni din cartierul Simileasca au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita intenționat de mașina unui interlop brailean. Evenimentul a avut loc azi-noapte in localitatea braileana Jirlau. Dupa o cearta intr-o benzinarie, șoferii celor doua autoturisme s-au șicanat in trafic dupa care SUV-ul buzoienilor a fost impins intr-un … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro



