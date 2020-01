Doua masini au derapat din cauza poleiului: Eveniment rutier in dreptul localitatii Mircea Voda. O persoana ranita

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2, la km 167, pe directia de mers spre Constanta, in dreptul localitatii Saligny.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, a rezultat o victima constienta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Galesu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o caruta.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Lumina, spre Ovidiu.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs inte doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in statiunea Mamaia, in zona Telegondolei.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona sensului giratoriu din zona Delfinariu a municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier: o persoana in stare de ebrietate a fost lovita.Sursa foto cu…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in km 4 5, la piciorul podului. Impactul s a soldat cu o victima.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea General Scarisoreanu.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o caruta.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la intersectia strazilor Eliberarii si Dezrobirii.Impactul s a soldat cu ranirea unui pieton. Victima…