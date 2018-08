Ministerul Turismului a promovat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice, o Hotarare de Guvern care introduce inca sapte noi localitati in lista zonelor cu potential turistic ridicat, care vor avea prioritate la obtinerea finantarii nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Zonele incluse, prin actul normativ adoptat in sedinta Executivului de miercuri, in lista unitatilor administrativ-teritoriale cu resurse turistice mari sau foarte mari sunt Breaza (judetul Buzau), Siriu (judetul Buzau), Oncesti (judetul Maramures), Mitreni (judetul Calarasi), Turcinesti…