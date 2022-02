Stiri pe aceeasi tema

- Doua inspectoare de la Comisariatul Timiș de Protecția Consumatorului au fost condamnate definitiv, astazi, de Curtea de Apel Timișoara. Maria Parvulescu și Marinela Iliaș au fost acuzate de DNA de luare de mita in forma continuata, prima avand șapte acte materiale, iar cealalta doua acte materiale.…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara au pronuntat sentinta finala in dosarul tragediei care a avut loc intr-un bloc de pe strada Miorita din Timisoara in luna noiembrie 2019. Un copil nou-nascut, unul de trei ani si mama unuia dintre copii, in varsta de 29 de ani, au murit atunci intoxicati, la scurt…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentința finala intr-un alt dosar in care a fost trimisa in judecata a alta grupare de spargatori care a dat lovituri in tot vestul țarii, dupa ce in urma cu opt zile au fost date pedepsele pentru gruparea hoților de lux. Lolis Ioan Nicolae, Luca Daniel, Dragan…

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentințele definitive in dosarul DIICOT al gruparii hoților de lux. Gruparea a fost acuzata de comiterea mai multor spargeri in Timiș, Hunedoara sau Caraș Severin, hoții vizand ”ținte” despre care aveau informații ca au sume importante de bani in casa. Printre…

- Ministerul Sanatații a instituit o comisie de ancheta, care va verifica corectitudinea administrarii vaccinurilor anti-COVID in instituțiile medico-sanitare și centrele de vaccinare la care se refera raportul Curții de Conturi.