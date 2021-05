Două fete din Rusia care încercau să realizeze un videoclip pe TikTok au dat foc la 195 de tone de paie Doua fete din Rusia au dat foc la 195 de tone de paie, provocând daune extinse, în timp ce încercau sa realizeze un videoclip pe TikTok, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

Politia a declarat în dimineata zilei de sâmbata ca incendiul a scapat de sub control dupa ce mai multor fire de paie li s-a dat foc.

Aproximativ 195 de tone de paie ar fi ars într-o zona rurala nu departe de orasul Perm, la circa 1.200 de kilometri est de Moscova.

Cele doua fete au fugit dupa ce încercarile lor de a stinge incendiul au esuat. Ele au recunoscut la politie ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

