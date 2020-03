Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au hotarat sa anuleze negocierile cu privire la Brexit prevazute la Londra saptamana viitoare, din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat Guvernul britanic intr-un comunicat, relateaza Reuters.

- Orasul german Bonn a decis sa anuleze Festivalul Beethoven pe fondul ingrijorarilor legate de raspandirea coronavirusului, relateaza miercuri dpa.In total vor fi anulate zece evenimente planificate initial in perioada 13-22 martie, a declarat o purtatoare de cuvant a festivalului. Orasul urma…

- Avand in vedere masurile preventive dispuse de Guvernul Romaniei in vederea combaterii epidemiei provocate de coronavirus (COVID – 19), Casa de Cultura a Studentilor din Iasi adopta masuri pentru prevenirea posibilelor imbolnaviri. In acest context, directorul Casei de Cultura a Studentilor din Iasi,…

- Organizatorii Coachella, cel mai cunoscut festival de muzica din SUA, iau in considerare amanarea acestuia din aprilie pana in octombrie, din cauza temerilor legate de coronavirus.Coronavirus afecteaza și industria muzicala.

- De teama coronavirusului, Universitatea de Științe Agricole din Timișoara suspenda cursurile in perioada urmatoare. Conducerea Universitații anunța ca in perioada 11-22 martie, cursurile vor fi susținute online, susțin reprezentanții Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului.…

- Daca in cazul coronavirusului, lucrurile vor evolua așa cum arata acum, evenimente majore precum Campionatul European de Fotbal 2020 si festivalurile Neversea si Untold au șanse mici sa mai aiba loc, susține Alexandru Rafila, președintele Societații...

- Toate competițiile de copii și juniori au fost suspendate de Federația Romana de Fotbal din cauza coronavirusului. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis astazi inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar din toata țara. Perioada inclusa in decizie este 11-22 martie. FRF…

- Expozitia Internationala GastroPan, cel mai important eveniment dedicat tehnologiilor si solutiilor profesionale pentru industria panificatiei, cofetariei, gelateriei si HoReCa din Europa de Sud-Est, va avea loc in perioada 21-23 iunie 2020, evenimentul fiind reprogramat din cauza epidemiei de coronavirus,…