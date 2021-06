Cele doua transplanturi corneene s-au efectuat ieri in clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași de catre echipa Prof Dr Dorin Chiselița la doua paciente internate de pe lista de transplant. Prima e o tanara 23 ani din Arad care in urma cu 5 ani a primit transplant hepatic ,esre sub trat imunosupresiv a facut o keratina herpetica cu complicație leucom cornean central. A doua o femeie cu distrofie corneana care a primit transplant pe celalalt ochi in urma cu 7 ani si evolueaza foarte bine, a transmis prof.univ.dr.Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași. Articolul…