Doua femei in rai

Doua femei in rai vorbeau. Una o intreaba pe cealalta:
-Fata tu cum ai murit??
-Pai am murit inghetata.
-Si cum e sa mori inghetata?
-Pai nu-ti mai simti degetele dupa picioarele dupa iti vine sa adormi. Dar tu cum ai murit?
-Pai am facut infart.
-Cum asa?
-Pai sotu meu se intalneste cu o alta fata. Si am cautat-o peste tot: in camera copiilor, sub pat, in dulap, peste tot.
-E daca cautai in frigider poate muream amandoua inghetate.

- Sotul se pregateste sa plece seara de acasa si ii cere sotiei sacoul cel nou. – Ma, te duci la femei! – Nu, draga, Doamne fereste! Ii cere apoi camasa cea mai buna. – Ma, am eu dreptate, te duci la femei! – Cum sa ma duc draga, stai linistita. Cere si cravata, etc. Se intoarce dimineata acasa ravasit,…

- Doctorul: Pacientul a decedat din cauza Coronavirus-ului! Rudele: Dar nu din cauza noului virus a murit, el a facut infarct! Doctorul: Serios? Pai și de ce a facut infarct? Rudele: Era foarte suparat… foarte stresat. Doctorul: Aha! Pai și de ce era suparat? Rudele: Pai avea un restaurant și a fost inchis…

- Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba: -Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia spune, ce-a avut?-Ceva bijuterii, un televizor color, si putine economii…-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit?-Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala…-Mai Bula! Vroiam sa stiu…

