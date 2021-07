Stiri pe aceeasi tema

- La data 17 iunie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar de 23 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru conducere fara permis, conducere sub influența alcoolului și furt in scop de folosința. In cursul zilei de azi, 18 iunie,…

- Un tanar de 18 ani din Ciceu Giurgești a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce și-a agresat și amenințat tatal. Acesta deja avea interdicția de a se apropia de parintele sau. Tanarul a fost reținut aseara de catre polițiștii din Petru Rareș. Acesta are doar 18 ani și este din Ciceu Giurgești. Polițiștii…

- La data de 18 mai 2021, in orei 18.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie, de 47 de ani, din comuna Santimbru, cu privire a faptul ca, in cursul lunii mai 2020, ar fi fost agresata de catre soț. In urma verificarilor efectuate polițiștii au constat faptul…

- Polițiștii din Cugir au reținut un barbat care este banuit de distrugere. Pe fondul dorinței de a se razbuna pe membrii familiei fostei sale concubine, ar fi incercat sa le incendieze casa. La data de 11 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din Cugir au luat masura reținerii, pentru 24 de…

- La data de 6 mai 2021, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pe raza localitații Benic, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un barbat de 62 de ani și-ar fi impins soția și…

- La data de 3 mai 2021, in jurul orei 14,30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre un barbat de 47 de ani, din comuna Lopadea Noua, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, ar fi fost agresat de catre concubinul fiicei sale, un tanar in varsta de 28 de ani. Din…

- Ieri, 3 mai 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința din comuna Ighiu unde o femeie de 47 de ani a reclamat o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool, concubinul…