- Muzeul National de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Arbor Institute for Culture, invita pasionatii de arta sa descopere expozitia virtuala "Giuvaiergerie antica. Comorile Muzeului National de Istorie a Moldovei", noua expozitie virtuala gazduita pe Theopen-art.

- Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a demarat lucrari de renovare a Lapidarului Medieval.”Intenționam sa-l deschidem publicului in acest an, așa ca nu strica sa mai aruncam din cand in cand un ochi pe fereastra și sa vedem ce se intampla pe acolo. Aceasta poarta frumos integrata in intrarea…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in perioada 19 februarie – 4 aprilie 2021, in Galeria POD a Muzeului de Istorie, expoziția de pictura Libertatea canarului, conceputa și realizata de artistului plastic ieșean Cristian Diaconescu. Accesul la vernisajul expoziției, care va avea loc…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in perioada 17 februarie - 31 martie 2021, la Muzeul de Istorie din Suceava, str. Ștefan cel Mare 33, in Sala de expoziții temporare - Parter, expoziția de pictura și grafica „Felurite cireșe - Acolo deasupra", a artistei plastice ...

- Expoziția „MAREȘALUL CONSTANTIN PREZAN – 160 DE ANI DE LA NAȘTERE” Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, aflat sub egida Consiliului Județean Vaslui, organizeaza, miercuri, 27 ianuarie 2021, ora 11:00, in Sala „Arta” a instituției, la vernisajul Expoziției „MAREȘALUL CONSTANTIN PREZAN – 160 DE…

- Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, va fi marcata de Consiliul Județean Suceava și Muzeul Național al Bucovinei printr-un eveniment de excepție, organizat in colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Literatura ”Mihail Kogalniceanu”…