Două curţi, inundate în comuna Ciurea. Pompierii ieşeni intervin In urma cu putin timp, pompierii ieseni intervin in localitatea Hlincea, comuna Ciurea, la doua curti inundate. UPDATE: La locul intervenției acționeaza și SVSU. A fost trimis in sprijin un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/doua-curti-inundate-in-comuna-ciurea-pompierii-ieseni-intervin-4696271 Articolul Doua curti, inundate in comuna Ciurea. Pompierii ieseni intervin apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a fost emis un Cod Portocaliu de inundații in județul Iași, valabil pana la ora 24.oo, datorat creșterii debitului in bazinul superior al raului Miletin. Pana la aceasta ora au fost raportate doua gospodarii inundate. Una se afla in comuna Plugari, iar cealalta in municipiul Pașcani.…

- Pompierii clujeni au finalizat, vineri seara, dupa aproape 14 ore, interventia pentru evacuarea apei din 18 curti si gospodarii din comuna Floresti, inundate in urma unei avarii la magistrala de apa. Un barbat de 70 de ani a fost ajutat sa iasa dintr-un subsol unde era blocat, potrivit news.ro.Potrivit…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Comarna, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile se manifesta la o casa parasita. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/o-casa-parasita-a-fost-cuprinsa-de-flacari-pompierii-se-deplaseaza-la-fata-locului-4690292…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din localitatea Golaiești. Din fericire nu au fost raportate victime…https://www.bzi.ro/incendiu-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-in-localitatea-golaiesti-4675847…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Locuitorii unui bloc situat pe strada Costache Negri din municipiu s-au alertat dupa ce au vazut fum pe casa scarii. UPDATE: Nu au fost evacuate persoanele din bloc. „Cauza inundarii cu fum a casei scarii este o oala de mancare uitata pe aragaz,…

- In misiunea pentru a salva viata lebedelor a intervenit echipajul de scafandri din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi si un echipaj de interventie. Misiune contracronometru pentru pompierii ieseni solicitati sa deblocheze mai multe lebede prinse in gheata. Pasarile se aflau pe luciul Lacului Dumbrava,…

- Pompierii ieseni au salvat astazi mai multe lebede blocate din cauza ghetii pe un loc din judet. Astfel, echipajul de scafandri din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi a intervenit pentru salvarea unor lebede blocate in gheata de pe lacul Dumbrava, din comuna Ciurea.

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu de vegetatie uscata la Iasi. Din primele informatii furnizate de reprezentii ISU Iasi, incendiul se manifesta pe raza localitatii Baltati. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de interventie. „Forțe și mijloace de intervenție din cadrul…