Pe 16 și 17 Decembrie, Sala Palatului va gazdui doua evenimente dedicate muzicii clasice, pentru a ne introduce mai rapid in atmosfera sarbatorilor. Astfel, pe 16 Decembrie sunteți așteptați la Walzing Vienna Winter Gala, iar pe 17 Decembrie la Imperial Christmas Gala II – Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna. Walzing Vienna Winter Gala Concert somptuos in compania orchestrei “VIRTUOZII JOHANN STRAUSS”, un eveniment de prima clasa ce va avea loc pe 16 decembrie 2019, la Sala Palatului din București, cu incepere de la ora 19.00, sub egida “WALZING VIENNA WINTER GALA”, aflata la prima sa ediție in…