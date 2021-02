Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Școala se va INCHIDE daca doi profesori vor fi confirmați cu COVID-19. Pentru elevi, orele se pot suspenda la o clasa daca doi colegi sunt infectați Ministrul Educației a prezentat variantale luate in calcul in acest moment pentru a fi incluse in ghidul oficial de redeschidere a școlilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca in cazul in care doi elevi din aceeasi clasa vor fi confirmati cu noul coronavirus, activitatea acelei clase va fi suspendata. In cazul in care doi profesori vor fi confirmați pozitiv cu Covid, intreaga școala va fi inchisa. „Din perspectiva…

- Doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a COVID-19 Foto: Arhiva. Au fost diagnosticate înca doua cazuri noi de infectare cu varianta din Marea Britanie a noului coronavirus, anunța Ministerul Sanatații. Acestea provin din aceeași școala din București,…

- Au fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, care provin din focarul deja confirmat de la Scoala 28 din Bucuresti, informeaza, luni, Ministerul Sanatatii, scrie agerpres.ro.

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a confirmat, dupa ancheta intreprinsa, ca la școala nr. 28 din Capitala s-au depistat, in total, noua cazuri de infectari cu COVID-19. Ulterior, reprezentanții ISMB au precizat ca, dintre acestea, unul este cu tulpina noua de coronavirus. „In urma…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa."Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii in…

- Singurul continent care nu avea cazuri de COVID-19 a raportat marți primele persoane infectate. E vorba de Antarctica, unde s-a inregistrat chiar un focar cu 36 de persoane infectate. Acestea se afla la o baza de cercetare din Chile, unde 26 de membri ai armatei chiliene si 10 lucratori din cadrul serviciilor…

- Se impun noi reguli și restricții pe teritoriul Bulgariei din cauza creșterii alerte a numarului de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. De la inceputul pandemiei, in Bulgaria a fost inregistrate 87.311 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Noile reguli – „restaurantele, cafenelele si barurile pot…