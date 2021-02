Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au dispus reținerea a cinci barbați cu varste cuprinse intre de 25 și 43 ani din orașul Bucecea, județul Botoșani și comuna Patrauți, județul Suceava, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare…

- Ultimii 30 de ani au coincis cu inchiderea mai multor linii de cale ferata secundara. S-a intamplat in toata țara, iar fenomenul nu a ocolit nici județul Suceava. O analiza realizata de jurnaliștii de la site-ul www.hotnews.ro arata ca in ultimele trei decenii s-au inchis 40 de linii secundare la ...

- Parohia Argel din judetul Suceava a anunatat pe Facebook ca doua icoane au ramas neatinse de foc, dupa incendiul care a mistuit biserica din comuna Izvoarele Sucevei, in noaptea de 13 spre 14 ianuarie.

- Incendiul a fost lichidat la ora 5:28.Au ars un garaj și o magazie, corp comun, pe aproximativ 130 mp, și o alta construcție anexa, corp comun, compusa din adapost de animale și o magazie, pe 45 mp. Flacarile s-au propagat și la o magazie din gospodaria invecinata, care a ars pe 40 mp. In incendiu au…

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrat marți, in județul Suceava este de 127 și 24 pe persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. A crescut, de asemenea, incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori, de la 1,46 inregistrata luni, la 1,51 la mie marți și județul a ...

- IGPR: 85 de perchezitii, in sapte judete, inclusiv Constanta, intr un dosar privind contrabanda calificata. In urma a 85 de perchezitii efectuate, ieri, de politistii din Vaslui, au fost descoperite peste 73.000 de tigarete de contrabanda, au fost indisponibilizati peste 260.000 de lei, iar 15 persoane…

- Accidentul rutier s-a produs in aceasta dimineața pe DN 2, Darmanești, județul Suceava. Vorbim despre coliziunea dintre un autotren și un autoturism. Accidentul s-a soldat cu ranirea unei persoane, conducatorul autoturismului, un barbat de 49 de ani, fiind transportat la spital.Carosabilul era acoperit…

- Senatorul PSD Ioan Stan, parlamentar de 20 de ani, dar si deputatul social-democrat Eugen Bejinariu, cu patru mandate la activ, se vor regasi si in viitorul for legislativ, cei doi urmand sa reprezinte judetul Suceava, potrivit news.ro. PSD a castigat alegerile in judetul Suceava si va avea…