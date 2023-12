Două bucureștence s-au luat la bătaie la cinema, ”în spiritul Crăciunului” Mai mulți bucureșteni, cu varste intre 24 și 28 de ani, s-au batut intr-un cinematograf din sectorul 6, dupa ce „nu s-a respectat randul pentru intrarea in sala”, anunța Poliția Capitalei. Potrivit autoritaților, doua femei au inceput sa se bata. Alți patru barbați, din doua grupuri diferite, au intervenit pentru a aplana conflictul, insa au inceput și ei sa se loveasca. „Din primele cercetari, s-a stabilit ca, in urma unui conflict spontan, bazat pe faptul ca nu este respectat randul pentru intrarea in sala, mai multe persoane s-au luat la bataie”, informeaza Poliția Capitalei. Nicio persoana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

